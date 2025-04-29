باريس سان جيرمان يقتنص فوزا مهما أمام أرسنال بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزا مهما علي حساب نظيره فريق أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وسجل عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لفريقه في مرمى أرسنال بالدقيقة 4.

وكان ميرينو سجل هدف لارسنال قبل ان يتم الغاءه بعد العودة لتنقية الفيديو.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس كوريا، أشرف حكيمي

خط الوسط: فبيان رويز، فيتور فيريرا، جواو نيفيس

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

تشكيل أرسنال ضد باريس سان جيرمان

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونخ.

كان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل أرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

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