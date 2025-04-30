الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا.. كما عرفته

حديث قلب

أواظب على حفلات الأوبرا منذ أربعين عاما، وأهيء نفسي لاستقبال كل حفلة وكأنني على موعد غرام! هناك أستلهم أجواء الفن الجميل، عالم أشبه بمركز لياقة عاطفية، حيث يمكنني استعادة كامل لياقتي المزاجية، وأتفاعل مع فناني زمن قد لا يتكرر.. زمن أم كلثوم وفيروز ونجاة وفايزة وعبدالوهاب والاطرش وقنديل ومأمون، وغيرهم من أصحاب الموهبة العظام..

وعلى مدى هذه السنوات الطويلة، وعلى مدار تاريخ الأوبرا الذي عشته، شهدت فعاليات ناجحة وحفلات ومهرجانات رائعة، والأجمل هذه الحفلات الشهرية طوال العام، حيث نعيش ليالي حالمة تعيد إلينا زمن الفن الجميل!

أتذكر أنني كنت أدفع ثمن التذكرة من حوالي أربعين عاما بما لا يزيد على عشرين جنيها، وأغلى تذكرة كانت لحفلة الفنان السوري الراحل صباح فخري بخمسين جنيها، الآن أرخص تذكرة بـ 260 جنيها، وحجزت مقدما لحفلة 30 مايو (موسيقى عربية من أعمال وردة وبليغ حمدي) بـ 710 جنيهات

ولقد تناوبت على رئاسة دار الأوبرا (كما عاصرتهم) فنانين كبار أمثال مصطفي ناجي وسمير فرج وعبد المنعم كامل وإيناس عبد الدايم ولمياء زايد، ولا ننكر جهود كل منهم في تطوير الأوبرا قدر استطاعتهم..

ولقد رحبت الأوساط الثقافية والفنية بقرار تعيين الدكتور علاء عبد السلام رئيسا جديدا لدار الأوبرا، فهو يتمتع بسيرة ناصعة، ونظافة يد شهد بها الجميع، علاوة أن له جهودا حثيثة في ترسيخ الهوية والحفاظ على التراث وتنمية الذوق والحس الفني من خلال المناصب التي تولاها وترك فيها بصمة نجاح..

ورغم مرور حوالي شهرين فقط على توليه رئاسة الأوبرا، فقد حرص على تنفيذ مجموعة من المسارات التي تهدف إلى استمرار الحفاظ على المكانة المميزة لدار الأوبرا والتي بدأت مع ميلادها عام 1988، إلى جانب اعتماد خطط ترمي إلى مراعاة البعد الاجتماعي للفنانين والإداريين على حد سواء؛ لتشجيعهم على مواصلة الجهد وتواصل العطاء..

لم أقابل الدكتور علاء عبد السلام يوما، ولا أعرفه معرفة شخصية، لكني تابعته عن قرب كمايسترو بارع في قيادة الفرق الموسيقية التي حضرتها، أدائه مثالي ومميز، ويتواصل مع العازفين والمطربين والموسيقيين بمودة ورقي، لتنفيذ رؤيته وخطته بشكل صحيح، والجمهور يقابل نجاحه بتصفيق متواصل عقب كل وصلة غنائية كقائد اوركسترا محترف، وكل حفلة من حفلاته لها نكهة خاصة..

وكنا كجمهور نشاهده كرأس سلطة موسيقية إنسان شديد التهذيب، ويتحاور معنا بأدب جم، وبذلك خلق علاقة حميمة مع جمهورها، وكثيرا ما كنا نلتقي به في حفلات مختلفة (غير حفلاته) في معهد الموسيقي العربية مرتديا الملابس الكاجوال.. والجينز!

والدكتور علاء عبد السلام صاحب تاريخ مهني مشرف، فهو تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 1996 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، تخصص في آلة التشيللو بتقدير امتياز، ثم عين معيدًا في قسم الأداء بالكلية بنفس العام، درس آلة التشيللو على يد العديد من الأساتذة ومن أشهرهم البروفيسور توماس جولومورى أستاذ آلة التشيللو في كونسرفتوار جورجیا..

التحق بدار الأوبرا كعازف لآلة التشيللو فى أوركسترا الشباب عام 1993 بقيادة المايسترو الدكتور سيد عوض، منذ عام 1995 التحق بالفرق الموسيقية مع كبار المطربين فى جمهورية مصر العربية والوطن العربى كعازف لآلة التشيللو..

حصل على درجة الماجستير عام 2002، ثم عين مدرس مساعد لآلة التشيللو بنفس الكلية، وعام 2005 انضم كعازف أول لآلة التشيللو بفرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا، حصل على درجة الدكتوراه عام 2007، ثم عين مدرس دكتور لآلة التشيللو بنفس الكلية، نال درجة أستاذ مساعد عام 2014, ثم درجة أستاذ عام 2022 لآلة التشيللو بنفس الكلية، عمل أستاذ دكتور منتدب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من 2022 حتى الآن، أستاذ دكتور بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان من 2022 حتى الآن..

كما تم اختياره قائدًا مساعدًا لإحدى فرق الموسيقى العربية (فرقة الإنشاد الدينى) عام 2009، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا الاحتفالي للموسيقى العربية مدعوما بالسيمفونى في الاحتفالات الدينية الكبرى مع

كبار المطربين على مسارح دار الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا في

أكبر الاحتفالات القومية على مسارح دار الأوبرا وخارجها، ومنذ عام 2016 أصبح القائد الأساسي والمدير الفنى لفرقة الإنشاد الدينى بدار الأوبرا المصرية.. وهى الفرقة الوحيدة في العالم ذات الطابع الدينى التى تتبع دار الأوبرا.. كما قام عام 2019 بالإشراف على ألبوم أغانى سيد درويش المنتج بمناسبة مئوية ثورة 1919 تحت اشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قام الدكتور علاء عبد السلام بقيادة الأوركسترا في حفلات عديدة ذات طابع خاص إلى جانب قيادة الأوركسترا في الحفل الختامي لجائزة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ثم تم تكليفه بقيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى كقائد أساسى عام 2023، وقام بالعزف مع العديد من أكبر فرق الأوركسترا تحت قيادة مجموعة من كبار القادة..

كما شارك الدكتور علاء عبد السلام بالعزف في أكثر من 60 عملا للموسيقى التصويرية لأفلام مصرية وعربية، كما شارك بالعزف في أكثر من 50 عملا للموسيقى التصويرية لمسلسلات مصرية، أشترك بالعزف في العديد من المهرجانات العالمية بأوروبا بمصاحبة فنانين عرب وأوروبيين، قاد مؤخرا أوركسترا الموسيقى العربية فى حفل الذكرى 50 لرحيل أم كلثوم بمسرح فیلهارمونی دو باريس بفرنسا.

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