شعراء الفصحي.. أسماء وألقاب!

حديث قلب

كبار نجوم الشعر.. القدامي والمحدثين، لا يزال كل واح منهم يشكل العديد من افكارنا، ويشكل رافدا من روافد الثقافة العربية، بعد أن ساهموا في تشكيل التراث الثقافي والأدبي بدءا من الجاهلية، مرورا بالعصور الاسلامية، ووصولا إلي العصر الحديث، حتي صاروا أعلاما، ولكل منهم لقب.. وهذه حقاىق عن اسمائهم الأصلية وألقابهم، وهذه حكايات وراء الألقاب، فوراء كل كنية ولقب حكاية!



أمير الشعراء هو أحمد شوقي، حافظ إبراهيم هو شاعر النيل، أبو الطيب المتنبي هو الشاعر الذي قتله شعره، يسمى الشاعر الذي عاش عصرين بالمخضرم، الشاعر اللبناني بشارة الخوري شاعر يلقب بالأخطل الصغير، أبو العلاء المعرّي شاعر يلقب برهين المحبسين..

عدد بحور الشعر العربي 16، كعب بن زهير صاحب قصيدة البردة، أبو تمام صاحب كتاب الحماسة، حسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الشنفرى هو الشاعر الجاهلي الصعلوك الذي يضرب به المثل بسرعة الركض، البيان والتبيين كتاب للجاحظ جمع فيه صنوف البيان والأحاديث والخطب..

ومن الأمثلة: (إذا تم العقل نقص الكلام) قالها على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو صاحب الخطب والحكم التي في كتاب نهج البلاغة، والفرزدق هو لقب الشاعر الأموي المعروف همام بن غالب التميمي، ومن أبيات الشعر للسموأل (وهو السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي، شاعر جاهلي حكيم، والسموأل هو الشاعر المشهور بالوفاء لأنه فضل قتل ابنه على التفريط بالأمانة) إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه.. فكل رداء يرتديه جميل..

كليلة ودمنة هو الكتاب الذي نقل من اللغة البهلوية (الفارسية القديمة) إلى العربية، ابن قتيبة هو صاحب كتاب (عيون الأخبار)، العقد الفريد كتاب لابن عبد ربه يضم 25 بابًا سمى كلا منها باسم زهرة، عمر الخيام عالم الفلك الذي هو في الوقت نفسه شاعر مشهور وكتب أشهر الرباعيات الشعرية.



حاتم الطائي من هو الشاعر الجاهلي الذي ضرب به المثل في الكرم، أبو العتاهية هو شاعر الزهد والتنكر للدنيا، العقاد هو الأديب المصري الذي شارك المازني في انتقاد أنصار الشعر القديم، إيليا أبو ماضي شاعر لبناني في المهجر توفي في نيويورك سنة 1957 م.



ينتمي أبو نواس للعصر العباسي، أبو فراس الحمداني شاعر أسره الروم أربع سنوات، من أصحاب المعلقات امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة، أبو تمام هو صاحب قصيدة فتح عمورية، أبو العلاء المعري صاحب ديوان سقط الزند، ثابت بن جابر هو الشاعر الذي اشتهر في الجاهلية بتأبط شرا..

المقامات فن نثري في العصر العباسي، معجم لسان العرب هو أضخم معجم في اللغة العربية موجود، أبو عثمان عمرو بن بحر هو إسم الجاحظ، الثعالبي هو صاحب كتاب يتيمة الدهر، أبو فرج الأصفهاني هو صاحب كتاب الأغاني، الفرزدق هو الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة..

الحطيئة هو الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وأباه، الأخفش هو الذي أضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر، محمود سامي البارودي هو الشاعر الذي لقب برب السيف والقلم، الحسن بن هانئ هو اسم الشاعر العباسي أبو نواس، شهاب الدين الأبشيهي هو صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف..

الخليل بن أحمد الفراهيدي هو واضع علم العروض، امرؤ القيس هو أمير شعراء الجاهلية، طه حسين هو عميد الأدب العربي، 10 هو عدد معلقات الشعر الجاهلي، سوق عكاظ هو مكان تجمع الشعراء في الجاهلية للتحكيم بينهم، طرفة بن العبد هو أصغر شعراء المعلقات سنا، سميت أشهر عشر قصائد في الجاهلية بالمعلقات لأنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، والجاحظ هو الأديب العربي الذي مات بسقوط الكتب عليه.

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