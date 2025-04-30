تفاصيل شقق ديارنا للإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل شقق ديارنا للاسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان والتي يضمها الطرح الجديد للوزارة.

وتطرح بالمدينة (520) وحدة سكنية بالمشروع كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة وتصميمات حديثة، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السكنية.

وقال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، يشمل المشروع وحدات بنموذجين:

نموذج (A): بمساحات تتراوح بين (125م² - 131م²)، نموذج (B): بمساحات تتراوح بين (110م² - 130م²).

وأضاف يقع مشروع "ديارنا" بالمجاورة (52) بالحي السابع بمدينة العاشر من رمضان، ضمن المرحلة الأولى تحت التنفيذ، ويتميز بموقع استراتيجي على بُعد دقائق من أهم معالم وخدمات المدينة: (6 دقائق) من موقف العاشر الجديد، (5 دقائق) من كارفور هايبر ماركت، (5 دقائق) من جامعة الابتكار، و(5 دقائق) من فندق وسينما "دايموند لاند"، (7 دقائق) من مستشفى العاشر الجامعي.

وأضاف يعد مشروع "ديارنا" تجمعًا عمرانيًا متكاملًا (كمبوند)، يمتد على مساحة (54,600م²) - حوالي (13 فدانًا)، ويقدم بيئة سكنية راقية تحقق أعلى مستويات الخصوصية، والراحة، والأمان، مع تخطيط عمراني حديث يتضمن:

* مسطحات خضراء واسعة.

* منظومة متطورة لكاميرات المراقبة تغطي كامل المشروع.

* سور حديدي وزراعي يحيط بالكمبوند لضمان الخصوصية.

* منظومة إطفاء متكاملة لتحقيق أعلى معايير السلامة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، من خلال تقديم مشروعات سكنية متوسطة التكلفة، بتسهيلات سداد تمتد حتى (8 سنوات)، مما يعزز من فرص المواطنين في الحصول على سكن متكامل الخدمات بمواصفات متميزة.

ويستمر التقديم على الشقق حتى 15 مايو 2025 لسحب الاستمارات وسداد مقدمات الحجز بموقع حجز بنك التعمير والاسكان على أن يتم الحجز الإلكتروني يوم 6 يوليو 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.