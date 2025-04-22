الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزارة الإسكان تبدأ تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط بحدائق العاصمة

شقق ديارنا
شقق ديارنا

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لشقق ديارنا للإسكان المتوسط بمدينة حدائق العاصمة.

وبدأت الوزارة تنفيذ 2028 شقة بالمشروع بمساحات مختلفة.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط 

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر  ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة  ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

-  مدينة بدر  ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

-  العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

-  مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

-  برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

-  طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

-  غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

-  سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

-  ناصر الجديدة  ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

-  المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

-مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2

 وعلى مستوى خطوات التقديم كالتالي:

والتقديم إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان. 

 

مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الالكتروني (www.hdb-reservation.com)
في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.      

قمت بإنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/اراضي بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا؟

إذا كان قد سبق انشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:-
1.      الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.
 
2.      الضغط علي نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.
 
3.       إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).
 
4.      التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي احد الرموز من اختيار المتقدم مع الاخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق الإسكان الجهاز المركزي للتعمير الخط الساخن 125 الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

لديه عيب وحيد، أبو تريكة يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد قلة مشاركاته مع نانت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية