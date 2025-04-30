الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

جانب من الاصدارات.فيتو
جانب من الاصدارات.فيتو

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والتي انطلقت في ٢٦ أبريل ومن المقرر أن تستمر حتى ٥ مايو ٢٠٢٥، بصالة 12 جناح k25.

 

إصدارات القومي للترجمة


يقدم المركز نخبة من أهم العناوين المترجمة التي تناقش قضايا فكرية وثقافية معاصرة في جميع المجالات، ومن أبرزها كتاب "تحدي تنمية العالم الثالث"، و"التنوير: تفسير علم الحرية"، والتاريخ الكامل لطريق الحرير"، و"عالم مرتضى الزبيدي"، وتاريخ الشرق الأوسط الحديث"، و"نهضة أفريقيا الزراعية".

 

كما يشارك كتاب "إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"، و"المغول والعالم الإسلامي"، و"من نحن وكيف وصلنا إلى هنا"، و"المتفرد رؤية مختلفة للتوحد"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"حول العدالة على كوكبنا"، و"نهب الفقراء"، و"شباب بلا إيمان"، و"الرفيق إلى الفكر التاريخي العالمي".

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