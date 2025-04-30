المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بمنطقة السلام



وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام حيث أكدوا أنهم استغلوا مرور المجني عليه أمامهم بمنطقة خالية من المارة، وهددوه بسلاح أبيض، ثم استولوا منه على الهاتف المحمول بالإضافة إلى متعلقاته، وفروا هاربين.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بسرقته من قبل 3 اشخاص وإصابته، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي و5 هواتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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