الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

إيقاف رئيسة وحدة الجميزة المحلية بالغربية عن العمل 3 أشهر بسبب تصرفات مخالفة

كميات من ركام طريق
كميات من ركام طريق شنراق

قرر اللواء أشرف الجندى محافظة الغربية إيقاف مسئولة الوحدة المحلية بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع منعها من تولي أي مناصب مالية أو إدارية خلال تلك الفترة، وذلك على خلفية قيامها بالتصرف في كميات من ركام طريق شنراق دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

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استخدام الركام في أعمال ردم ببحر شبين

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن قيام المسئولة باستخدام الركام في أعمال ردم ببحر شبين، وتحديدًا أمام مصانع الزبيب، دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة أو اتباع الإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مما اعتبر مخالفة جسيمة للوائح العمل والتصرف في الممتلكات العامة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص محافظة الغربية على فرض الانضباط الإداري ومحاسبة أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو التعدي على الموارد المملوكة للدولة.

ومن المنتظر أن يتم استكمال التحقيقات في الواقعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناءً على نتائج التحقيق.
 

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