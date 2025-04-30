الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة تصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة سرية بالبحيرة

الداخلية تضبط ورشة
الداخلية تضبط ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

 نجح  قطاع الأمن العام  بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة في ضبط 3 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بتهمة إدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من مسكن أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع في تصنيع وتعديل الأسلحة بغرض بيعها،. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل الورشة.

الداخلية تواصل حملاتها لمراقبة أسعار الخبز، ضبط 12 طن دقيق خلال 24 ساعة

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بينها 2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 15 فرد محلي الصنع، معدات وأدوات تصنيع، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية ورشة تصنيع الأسلحة النارية البحيرة مركز شرطة ايتاي البارود الأسلحة النارية تصنيع الأسلحة النارية تصنيع الاسلحة

مواد متعلقة

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

القبض على 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تحرير 894 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

مصرع وإصابة 20 شخصًا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنوفية (صور)

حالة الطرق اليوم بعد تحذيرات الأرصاد، اختناق مروري بالقاهرة والجيزة وزحام بالمحاور الرئيسية

ضبط 135 فرد خرطوش و27 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 820 حكما قضائيا

أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على جمع زيوت المطاعم.. أب يعتدى على ابنته بالهرم.. والقبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة
ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

قبل العاصفة الترابية، الاستقرار يسيطر على طقس القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية