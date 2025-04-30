سقوط عصابة تصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة سرية بالبحيرة

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة في ضبط 3 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بتهمة إدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من مسكن أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع في تصنيع وتعديل الأسلحة بغرض بيعها،. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل الورشة.

وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بينها 2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 15 فرد محلي الصنع، معدات وأدوات تصنيع، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.