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رياضة

الموهبة الأفضل في العالم، إنجاز تاريخي ينتظر لامين يامال أمام إنتر ميلان

يامال، فيتو
يامال، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريقي برشلونة وإنتر ميلان في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنجاز تاريخي ينتظر لامين يامال 

ويستعد لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا،  لخوض مباراته رقم 100 مع برشلونة أمام إنتر ميلان الليلة.

 ويعد لامال أحد أهم المواهب في العالم حاليا، حيث حقق إنجازات لافتة في 99 مباراة سابقة مع برشلونة مسجلا 21 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة، وفاز بثلاث بطولات.

فيما ترصد السطور التالية أرقام مواجهات برشلونة ضد الإنتر في جميع المسابقات وخاصة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الليلة.

تاريخ لقاءات برشلونة ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

التقى برشلونة والإنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن 12 مرة، فاز البرسا في ست مباريات وخسر في لقائين، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات.

ونجح برشلونة في تسجيل 17 هدفًا بمرمى الإنتر، بينما الأخير أحرز 10 أهداف بمرمى البرسا.

ويعتبر ليفاندوفسكي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في دوري أبطال أوروبا مناصفةً مع سواريز وبيدرو ولاوتارو مارتينيز وجيرارد بيكيه.

 

تاريخ لقاءات برشلونة وإنتر في جميع المسابقات 

والتقى برشلونة ضد الإنتر 16مباراة تاريخيًا، في جميع المسابقات،  ويمتلك برشلونة الأفضلية في سجل المواجهات، حيث حقق الفوز في 8 مباريات ضد الإنتر، بينما فاز إنتر ميلان في 3 مناسبات، وحسم التعادل 5 مواجهات.

وأحرز برشلونة 27 هدفا فيما أحرز الإنتر 15 هدفا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان  

تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان 

تذاع مباراة برشلونة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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