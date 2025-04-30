محافظة الجيزة: منخفض جوي محمل بالأتربة يزحف نحو القاهرة الكبرى

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وأوضحت المحافظة، نقلًا عن آخر صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقدم ملحوظ للرمال المثارة قادمة من الصحراء الغربية باتجاه مناطق شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

تدهور الرؤية الأفقية متوقع

وحذرت المحافظة أن هذه الرمال المثارة من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا لتشمل باقي الأنحاء من شرق البلاد مع مرور الوقت، ويصاحب هذه الموجة من الأتربة تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والمكشوفة.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومن المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق، مما يستدعي من المواطنين القاطنين في تلك الأنحاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

نصائح هامة للمواطنين

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، وتشدد المحافظة على أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق وتقليل السرعات في ظل انخفاض مستوى الرؤية، بالإضافة إلى تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

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