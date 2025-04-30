محافظة الجيزة: توريد 16 ألف طن قمح منذ انطلاق الموسم

تواصل محافظة الجيزة تعزيز جهودها لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2024/2025، حيث أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت نحو 16 ألف طن من القمح المحلي، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة وصل إلى 29,149 فدانًا، ويتم استلام المحصول عبر 12 موقعًا تخزينيًا مجهزًا بكافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال وتخزين الأقماح وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لتقرير مديرية التموين بشأن سير عملية استلام القمح، والتي تتم ضمن خطة متكاملة أعدّتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، وتهدف إلى دعم المزارعين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال عملية التوريد.

وشدد النجار على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام الموردين في الشون والصوامع، والالتزام بالخطة الموضوعة للتوريد، مع استمرار التواصل بين غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، لضمان الاستجابة السريعة لأي معوقات طارئة.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع جهات التسويق المعنية لضمان سرعة صرف مستحقات الموردين المالية، مع إعداد تقرير يومي يتضمن الكميات الموردة ومستجدات عملية التوريد.

من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، على المرور الميداني المنتظم على الشون والصوامع للوقوف على كفاءة وانتظام العمل، والتعامل الفوري مع أية تحديات لضمان استمرار تدفق القمح من الموردين بصورة سلسة ومنظمة.

وأكدت المحافظة على أهمية الحفاظ على جودة المحصول أثناء التخزين، من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في مواقع الاستلام، بما يضمن الحفاظ على القمح من الفقد أو التلف حتى نهاية موسم التوريد.

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