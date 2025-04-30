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أخبار مصر

ضبط 50 جوال دقيق مدعوم قبل بيعه بالسوق السوداء بالصف

تموين الجيزة، فيتو
تموين الجيزة، فيتو
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نفذت إدارة تموين مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة حملة رقابية مكبرة استهدفت الأنشطة التجارية والتموينية بالمنطقة.
 

أسفرت الحملة عن تحقيق نتائج هامة في ضبط المخالفات التموينية، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط 50 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم (استخراج 87.5%) قبل محاولة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تم تحرير ثلاث قضايا تموينية حيال هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
 

كما شملت نتائج الحملة تحرير محضرين غلق لمحلات بقالة تموينية لمخالفتها مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي لبعض السلع التموينية، ومحضر آخر لـ عدم إعلان الأسعار على السلع المعروضة. 

وفي سياق متصل، تم تحرير محضر تصرف في سلع ومقررات تموينية من قبل أحد البدالين التموينيين، مما يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للعملية التموينية.

وأكدت إدارة تموين الصف على استمرار وتكثيف حملاتها الرقابية اليومية لضمان التزام التجار والبدالين التموينيين بالضوابط والقوانين التموينية، والتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين. 

وتأتي هذه الحملات في إطار التوجيهات الصادرة من الدولة لمكافحة أي تلاعب أو استغلال في منظومة الدعم، وحماية حقوق المواطنين.

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تموين الصف حملة رقابية الجيزة دقيق مدعم السوق السوداء مخالفات تموينية اسعار مديرية التموين السيد البلاسي

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