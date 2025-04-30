الأربعاء 30 أبريل 2025
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سياسة

البلشي يناشد الصحفيين بالامتناع عن نشر أي معلومات عن طفل دمنهور

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من صحفيي مصر الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور" أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليا أو يطارده مستقبلا.

قضية طفل دمنهور 

وقال في رسالة للصحفيين:" التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.

وأضاف:" أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور" أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليا أو يطارده مستقبلا".

وتابع:" نجدد مطالبنا الدائمة بالإلتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا".

واختتم:" هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا.


حمايةَ الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل".

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الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين قضية طفل دمنهور طفل دمنهور
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