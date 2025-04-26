البلشي: هناك تخوفات من يوم الانتخابات ولكنني أشعر دائمًا بالأمان وسط الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المرشح على ذات المنصب، إن هناك تخوفات من يوم الانتخابات ولكن أنا دائمًا أشعر بالأمان وسط زملائي الصحفيين.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأضاف «البلشي» خلال زيارته للزملاء في جريدة فيتو، أن هناك حالة شحن كبيرة، لم نكن نتمناها، حاولنا تهدئتها، ربما تكون نابعة من أهمية نقابة الصحفيين، ولكن ليس مفهومًا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا القدر من السُباب والتلاسن والطعن، ورغم ذلك ففي تقديري أنه مع الساعة الأولى ليوم 2 مايو سندخل في مرحلة جديدة أكثر هدوءًا، وأتمنى أن ينتهي اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للصحافة بشكل حقيقي، بعيدًا عن التجاذب والشحن".

جهود البلشي خلال ولايته الأولى

وتابع: "حاولنا بصدق وإخلاص خلال الولاية الأولى، وننوي استكمال ما بذلنا من جهدٍ، واستكمال الملفات التي فُتحت وبدأناها خلال العامين الماضيين، ويظل شغلنا الشاغل استصلاح هذه المهنة قبل استصلاح أرض زراعية، فمهنتنا هي مشروعنا الرابح، وأكل عيشنا، وقيمتنا وقوتنا وتأثيرنا في المجتمع، وهذا لا يمنع أهمية وجود الخدمات، ولكن الأهم أن يكون مشروعنا هو المهنة، فهناك إنجاز حقيقي خلال العامين الماضيين، أن جزءا من الخطاب الموجود أصبح عن المهنة، وأن الخطاب أصبح عن الحريات ونتنافس عليه جميعًا، حتى الذين كانوا يتجاهلونه في فترات سابقة وكان خارج المنافسة، أصبح الآن جزءا رئيسيًا من خطابهم الانتخابي، وأتمنى أن نخرج من العامين المقبلين بمهنة أكثر تأثيرًا، وأتمنى أن تكون هذه المساحة المقبلة التي نحرص عليها جميعًا".

الانتصار لمهنة الصحافة

واستطرد: "الخدمات شيء ضروري وخاصة في المراحل الانتقالية، ولكن الأهم أيضًا أن تنصب كل جهودنا على الانتصار للمهنة والحريات والتدريب وتطوير أصحابها، للخدمات المرتبطة بالمهنة، التي تُقدر الجمعية العمومية للصحفيين، ولا ترهنها بوجود طرف بعينه، وأن ندرك أننا ممثلين لجماعة اختارتنا وليس لأي طرف آخر، نحن مرشحون للجمعية العمومية فقط، ونعمل في إطار الدولة وفي إطار مصالحها، وأتمنى أن أكون بذلت كل الجهد لإرضاء الجمعية العمومية، وما زلت لدي القدرة لبذل المزيد".

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