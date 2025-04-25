الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يهنئ السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بمنصبيهما الجديدين

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير المساعد السابق للمحافظة باختياره سكرتيرا عاما جديدا للمحافظة، كما هنأ اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لاختياره سكرتيرا عاما مساعدا للدقهلية.

وذلك تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإجراء حركة تنقلات وتعيينات لسكرتيري العموم والمساعدين، في عدد من المحافظات، في إطار تقييم الأداء وتصعيد الكفاءات.

وطالب محافظ الدقهلية، السكرتير العام، والسكرتير المساعد للمحافظة، بعد توليهما المنصب الجديد ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع ومواقع العمل لمتابعة المشروعات التنموية وسير العمل والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات التي تمس حياة ومطالب المواطنين بشكل أساسي.

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من جانبهما أعرب السكرتير العام والمساعد عن سعادتهما وتقديرهما، لتوليهما المنصب الجديد، مؤكدين أنهما سيعملان على استكمال مسيرة العمل الجاد بالإدارة المحلية والنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتحقيق انجازات في كافة الأعمال والمهام المكلفين بها، كما أعربا عن تقديرهما لثقة القيادة السياسية في اختيارهما، وتقديرهما لدعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال مسيرة عملهم السابقة.

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الخدمات المقدمة للمواطنين التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق سكرتيرى العموم محافظ الدقهلية مركز ومدينة السنبلاوين منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منظومة العمل مدينة السنبلاوين

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