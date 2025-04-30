الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد مدربة أسود في فيلم الشاطر

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تشارك الفنانة هنا الزاهد في أحداث فيلم الشاطر الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وتلعب هنا الزاهد شخصية مدربة أسود داخل السيرك، ولكنها تتعرض للعديد من المواقف التي تغير حياتها.

وعلى قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرضه خلال موسم الصيف القادم.

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.


كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة.

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