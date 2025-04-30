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ثقافة وفنون

إذاعة البرنامج الثقافي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68، الإثنين 5 مايو

ماسبيرو، فيتو
ماسبيرو، فيتو

تحتفل إذاعة البرنامج الثقافي بعيد ميلادها الثامن والستين، يوم الاثنين المقبل، الخامس من مايو.


بدأ البث الرسمي لإذاعة البرنامج الثقافي في الخامس من مايو عام ١٩٥٧، وعلى مدار هذه السنوات، قدمت إذاعة البرنامج الثقافي مختلف أطياف الثقافة الرفيعة من الفنون والآداب والعلوم الإنسانية والتطبيقية، كما حظيت الدراما الإذاعية بحظ وافر من الاهتمام، فقدمت إذاعة البرنامج الثقافي كلاسيكيات المسرح العالمي، ولم تغب الموسيقى الكلاسيكية عن اهتمام القائمين على تلك الإذاعة فقدمت الموسيقى العالمية لأساطين هذا الفن الرفيع.


يوم مفتوح بإذاعة البرنامج الثقافي

واحتفاء بهذا التاريخ الطويل من الابداع، تقدم إذاعة البرنامج الثقافي يوما مفتوحا يمتد لـ5 ساعات متواصلة يتلقى فيها البرنامج مكالمات المستمعين، ويجرى العديد من الحوارات مع قادة الفكر والثقافة، عبر خمسة محاور رئيسية هي: الدراما الإذاعية في أحضان البرنامج الثقافي... تاريخ من الابداع الفني المغاير.. والإذاعة في عصر الإعلام الجديد.. التحديات وسبل الخلاص من طور النمطية.. وإذاعة البرنامج الثقافي... كتيبة النخبة وأمل الوصول إلى أسماع الجميع.. رسائل الرابضين خلف المذياع. 


و البرنامج الثقافي في عصر ما بعد الإنسان.. نظرة إلى أزمنة مرتقبة..


وأخيرا البرنامج الثقافي.. أصوات الأمس.. تجارب الآباء ووصايا تصلح القادم.. 

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وصرحت دينا عبد المجيد رئيس الشبكة الثقافية، بأن احتفال هذا العام يأتي والاعلام التقليدي يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع ظهور العديد من المنصات الإعلامية، مما يضعنا إزاء مهمة إعلامية تتطلب مزيدا من الجهد لتقديم منتج إعلامي ينافس هذه الموجة الجديدة، وقد اضطلع البرنامج الثقافي منذ تأسيسه بالتعبير عن هوية ثقافية متفردة، وعمل على إرساء قواعد متينة لبناء شخصية مصرية تستطيع مواجهة تحديات المستقبل.

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اذاعة البرنامج الثقافي الثقافة الفنون العلوم الانسانية الدراما الإذاعية المسرح العالمي الموسيقى الكلاسيكية دينا عبد المجيد رئيس الشبكة الثقافية

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