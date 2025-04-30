أرقام برشلونة وإنتر ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "مونتجويك الأولمبي" لمتابعة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

لعب برشلونة 12

فاز 9

تعادل 1

خسر 2

سجل 37

استقبل 17

صنع 27

الشباك النظيفة: 3

معدل الأهداف المتوقعة: 1.73

نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف: 24%

القيمة السوقية: 1.02 مليار يورو

اللاعب الأغلى: لامين يامال - 180 مليون يورو

متوسط الأعمار: 25.1



إحصائيات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

لعب إنتر ميلان 12

فاز 9

تعادل 2

خسر 1

سجل 19

استقبل 5

صنع 11

الشباك النظيفة: 8

معدل الأهداف المتوقعة: 1.44

نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف: %13

القيمة السوقية: 663.80 مليون يورو

اللاعب الأغلى: لاوتارو مارتينيز - 95 مليون يورو

متوسط الأعمار: 29.5

وترصد السطور التالية أرقام مواجهات برشلونة ضد الإنتر في جميع المسابقات وخاصة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الليلة.

تاريخ لقاءات برشلونة ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

التقى برشلونة والإنتر، في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن 12 مرة، فاز البرسا في ست مباريات وخسر في لقائين، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات.

ونجح برشلونة في تسجيل 17 هدفًا بمرمى الإنتر، بينما الأخير أحرز 10 أهداف بمرمى البرسا.

ويعتبر ليفاندوفسكي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في دوري أبطال أوروبا مناصفةً مع سواريز وبيدرو ولاوتارو مارتينيز وجيرارد بيكيه.

تاريخ لقاءات برشلونة وإنتر في جميع المسابقات

والتقى برشلونة ضد الإنتر 16 مباراة تاريخيًا، في جميع المسابقات، ويمتلك برشلونة الأفضلية في سجل المواجهات، حيث حقق الفوز في 8 مباريات ضد الإنتر، بينما فاز إنتر ميلان في 3 مناسبات، وحسم التعادل 5 مواجهات.

وأحرز برشلونة 27 هدفا فيما أحرز الإنتر 15 هدفا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان

تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان



تذاع مباراة برشلونة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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