الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

رفع درجة الاستعدادات بالإسكندرية للتعامل مع العواصف والأمطار

الأجهزة التنفيذية
الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها 40: 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.

كما شدد محافظ الإسكندرية على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تجنب التواجد تحت الأشجار أثناء الرياح الشديدة، الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة، وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

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الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية الاحوال الجوية

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