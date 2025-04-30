الأربعاء 30 أبريل 2025
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سياسة

"صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!" دورة تدريبية بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام عن تنظيم منحة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول "صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!".

دورات تدريبية للصحفيين 

 وتُنفذ الدورة وتُجرى أعمالها على مدار 15 ساعة تدريبية موزعة على 10 جلسات، بواقع جلستين في اليوم لخمسة أيام تدريبية، ويحاضر بها كل من: ياسر الزيات، إيمان الوراقي، مها صلاح الدين، أحمد جمال، عمر عبد الناصر.


ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/vYkHiEz7uPVJ944DA  وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510
       

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