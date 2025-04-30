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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

رافينيا، فيتو
رافينيا، فيتو

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفًا، ويأتي رافينيا، نجم برشلونة، في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا.

ويتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز الثالث برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.


ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان


1- سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 13 هدفًا.

2- رافينيا، برشلونة، 12 هدفًا.

3- روبرت ليفاندوفسكي، 11 هدفًا.

3- هاري كين، 11 هدفًا.

4- عثمان ديمبلي، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.

4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

4- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 8 أهداف.

5- كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

5- جوناثان ديفيد، ليل، 7 أهداف.

وأصبحت فرصة رافينيا وليفاندوفسكي كبيرة من أجل خطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد وداع بوروسيا دورتموند المسابقة علي يد البرسا من الدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان  

تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

تذاع مباراة برشلونة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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