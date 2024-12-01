بعد توقف 3 سنوات، مصر تعيد تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى.. حجم الإنتاج يبلغ 2.3 مليون طن، والصناعات الغذائية: مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي

أعلنت الحكومة ممثلة فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وتعد الثروة السمكية أحد أهم مصادر البروتين، ولقد اتجهت الدولة إلى تنمية الثروة السمكية، عن طريق إنشاء العديد من مزارع الأسماك والاهتمام بجودة الأسماك، حيث أن 80% من إنتاج مصر يتمثل في المزارع السمكية.

الصناعات الغذائية: حجم إنتاج مصر من الأسماك يقدر بـ 2.3 مليون طن

وأكد الدكتور هانى المنشاوى، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن حجم إنتاج مصر من الأسماك يقدر بنحو 2.3 مليون طن، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا.

د هانى المنشاوى

19.5% من الانتاج يكون من مزارع طبيعية

وأضاف المنشاوى، أن 19.5% من الانتاج يكون من مزارع طبيعية وفى المقابل نجد النسبة الأكبر والتى تقدر بنحو 80.5% من الاستزراع السمكي، لافتا إلى أنه لدينا مصايد طبيعية من البحيرات مثل المنزلة والبرلس وادكو وغيرها.

تحديات تواجه شركات تصنيع الأسماك

وأشار المنشاوى إلى أن شركات تصنيع الأسماك، تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلى، لافتا إلى التحديات التي تواجه الشركات المتخصصة فى هذا القطاع تتمثل فى ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئا على الشركات، فضلا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.

توسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أوضح المنشاوى ان أهم الاقتراحات المطلوبة لرفع تنافسية صناعة الأسماك، تتضمن أن تحليل العينات يعتبر من أهم محاور عمليات التصنيع مطالبا باهمية توسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وموافاة الشركات بالتحاليل المطلوبة سواء أكانت كيميائية وميكروبيولوجية للأسماك المستخرجة من كافة المناطق سواء المياه العذبة والبحار ومناطق الاستزراع السمكي.

خالد أبو الوفا: قرار تصدير الأسماك شهادة على قوة النظام الرقابي المصري

وعلى جانب آخر أوضح خالد أبو الوفا، عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن قرار إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي العالمي.

إعادة فتح باب تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي: خطوة هامة نحو تعزيز الصادرات المصرية

وأوضح أبو الوفا، أن استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي يعد خطوة هامة على صعيد تعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المصرية لافتا الى إن استيفاء جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

خالد ابو الوفا

تحقيق دفعة كبيرة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية

وأكد أبو الوفا، أن هذا النجاح سيسهم في تحقيق دفعة كبيرة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، ويعزز التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المرتفع على الأسماك المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.

واستكمل: "عودة التصدير إلى هذه الأسواق الكبرى سيفتح فرصًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث سيساعد في زيادة العائدات من الصادرات، مما يعزز من موارد النقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة الهامة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم أيضًا في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، وضمان عدم استنزاف المخزون السمكي.

وأكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستواصل جهودها لتطوير وتحسين النظام الرقابي على المنتجات الغذائية لضمان استمرار التزام المنتجات المصرية بأعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة القطاع الغذائي على المنافسة عالميًا.

وأعرب أبو الوفا، عن اعتزازه الكبير بالإنجاز الذي حققته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس المستوى العالي الذي وصل إليه النظام الرقابي المصري، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية بما يتوافق مع المتطلبات الأوروبية.

وزارة الزراعة: 2 مليون طن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك واكتفاء ذاتى بنسبة 85%

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

أضاف التقرير أنه تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، ووافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حاليًا.



وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية





وأشار التقرير إلى تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية، وجارى أيضًا تدعيم وتطوير مفرخات: جرف حسين، توشكي، صحارى، ابو سمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.



كما تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية: 9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين وتم أيضًا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.

سلامة الغذاء: صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الوصول إلى المستهدفات

وأوضح د طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء إن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بعد استلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف في نهاية عام 2021، حيث عملت الهيئة جاهدة منذ هذا الحين على وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءً من المصدر الأولي، مرورًا بالمصانع انتهاءً بطرحه بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية قد احتوى على عدة توصيات وملاحظات وفقًا للتشريعات الأوروبية في هذا الشأن، وعليه فقد أخذت هيئة سلامة الغذاء على عاتقها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة العمل على إنهاء جميع هذه التوصيات والملاحظات لتحقيق التكامل في النظام الرقابي على المنتج السمكي، مما أسفر عن الاستيفاء المستندي للنظام الرقابي وذلك في شهر يونيو ٢٠٢٣.

وأشار الهوبي إلى أنه استتبع ذلك قيام المفوضية الأوروبية بإجراء زيارة للمراجعة والتدقيق في الفترة من ٢٨مايو - ٦يونيو ٢٠٢٤ وذلك لتقييم نظام التداول والرقابة على المنتجات السمكية البحرية في مصر، لافتًا إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية بشكل كبير.

وتكليلًا لهذه الجهود الكبيرة التي بذلت من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الجهات ذات الصلة، أعلن الهوبي عن استلام جمهورية مصر العربية خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد بإعادة فتح باب التصدير والسماح بنفاذ الصادرات المصرية من الأسماك البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الوصول إلى المستهدفات، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية وهو ما سيكون له الأثر في تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة.

وأكد الهوبي أهمية هذا النجاح الكبير في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة موارد المصايد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي والصناعات القائمة عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.