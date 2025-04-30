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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق جراج وتفحم 5 سيارات بالسلام

حريق جراج، فيتو
حريق جراج، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة السلام أن ماسا كهربائيا وراء  اندلاع حريق جراج سيارات بمنطقة أطلس في النهضة، وتبين من المعاينة تفحم أكثر من 5 سيارات موجودة بالجراج. 

وأمرت النيابة بتشميع المكان بالشمع الأحمر لحين انتهاء عمل رجال الأدلة الجنائية ورفع البصمات.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة أطلس في النهضة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة أطلس منطقة اطلس النيابة العامة

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