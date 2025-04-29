الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كسر بالرقبة واختناق، مناظرة النيابة لجثة شاب تخلص من حياته بسبب زوجته في المرج

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

كشفت مناظرة  نيابة المرج لجثة شاب تخلص من حياته شنقا، بسبب ترك زوجته منزل الزوجية بمنطقة المرج، أنه توفي نتيجة كسر بالرقبة ناتج عن تعلقها بجسم صلب والاختناق. 

وأمرت النيابة باستدعاء زوجة المتوفى لسماع أقوالها وأمرت بتشميع الشقة لحين الانتهاء من التحقيقات ورفع البصمات.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفى الذين أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب هجر زوجته له وتركها منزل الزوجية ورفض الصلح أو الرجوع إليها وطلبها الطلاق.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومعلق برقبته في جنش بسقف غرفة نومه.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: “مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك”.

وأضاف الأزهر الشريف: “احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة النجدة بالقاهرة قسم شرطة المرج الازهر

مواد متعلقة

عرض "بائع الكتب المزورة" و"انتحار معلق" بمهرجان نوادي المسرح اليوم

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

المزيد
الجريدة الرسمية