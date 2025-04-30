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رياضة

بيراميدز يسعى للابتعاد بصدارة الدوري أمام حرس الحدود اليوم

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتعد مباراة حرس الحدود مهمة صعبة لبيراميدز في ظل الأداء الجيد للفريق هذا الموسم.

ويخوض بيراميدز اللقاء منتشيا بعد الصعود إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي وضرب موعدًا مع صن داونز في نهائي البطولة 

ويسعى الحرس لتعويض الخسارة الأخيرة أمام إنبى بهدفين دون مقابل بكأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفني للفريق إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.

 

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري 


ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل حرس الحدود الترتيب التاسع برصيد 22 نقطة

 

وأصبح بيراميدز المرشح الأقوى للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب.

 

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم جميع اللاعبين الجاهزين للمعسكر الممتد بمدينة الإسكندرية. 

معسكر مطول لبيراميدز بالإسكندرية 

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية يستمر حتى يوم ٤ مايو المقبل، لخوض مباراتي حرس الحدود وفاركو في الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز بمعسكر الإسكندرية 

 

 وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيبا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

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