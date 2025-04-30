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إصابة أكثر من 30 شخصا بالتسمم تناولوا وجبة طعام فاسدة بالمنيا

إصابة أكثر من 30
إصابة أكثر من 30 شخصًا بالتسمم بسبب وجبة طعام فاسدة، فيتو

أصيب أكثر من 30 شخصًا بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسمم عدد من المواطنين في أحد مراكز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة أكثر من 30 شخصًا بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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