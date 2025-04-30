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خارج الحدود

واشنطن تهدد بسحب وساطتها بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحرز أي تقدم

ماركو روبيو، فيتو
ماركو روبيو، فيتو

حذَّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستوقف الوساطة ما لم تُقدَّم روسيا وأوكرانيا "مقترحات ملموسة" لإنهاء الحرب، وفق ما ذكرته المتحدثة باسمه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، للصحفيين: "نحن الآن في مرحلة يتعيَّن فيها على الطرفين تقديم مقترحات ملموسة حول كيفية إنهاء هذا الصراع".

كما أضافت: "إذا لم يُحرز أي تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".

وفي وقت سابق أمس حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم تقديم أي أرض "كهدية" إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب، مع وجود توجه لدى واشنطن للاعتراف بسيادة موسكو على مناطق أوكرانية سيطرت عليها.

فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أن الاعتراف الدولي بعمليات الضم هو شرط "واجب" لإنهاء غزو أوكرانيا الذي بدأ العام 2022.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم، وذلك في تناقض مع تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو روسيا أوكرانيا انهاء الحرب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين

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