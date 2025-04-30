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رياضة

واحد بين هذا الثنائي، تعرف على ظهير أيسر الأهلي المنتظر التعاقد معه

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، أن النادي الأهلي يفاضل بين الثنائي توفيق محمد لاعب بتروجيت ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا لدعم مركز الظهير الأيسر استعدادًا للموسم الجديد.

 

توجيه الشكر إلى "معلول" 

أضاف المصدر: "الأهلي يتجه لتوجيه الشكر إلى علي معلول بنهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف: "تتم متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة من جانب الإسكاوتنج تيم الخاص بالنادي الأهلي قبل الاستقرار على أحدهم للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه".

محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، فيتو
محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، فيتو

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الأهلي يبدأ التحرك بحثًا عن ظهير أيسر

فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد بدء تحرك النادي للبحث عن ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

أضاف: هناك اتجاه لعدم تجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق وأيضًا يبقى يحيى عطية الله لاعب الفريق المعار من سوتشي الروسي تحت التقييم وفرص استمراره أيضًا غير قوية، ومن ثم بدأت رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد تحسبًا لرحيل الثنائي معلول ويحيى عطية الله.

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