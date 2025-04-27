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أخبار مصر

مستشار بالأكاديمية العسكرية يكشف سر رفض الشعب تنحي جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو
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قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن انتصار أكتوبر 1973 مهد للسلام.

 

رفض الشعب لتنحي جمال عبد الناصر

وأضاف "قشقوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "توك شو العرب"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الباقي عزوز، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعب المصري لم يقبل بتنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد الهزيمة في 1967؛ لأنه كان رافضا للنكسة.

 

مرحلة فارقة في تاريخ الشعب المصري

وأضاف: مرحلة ما بعد هزيمة 1967 يمكن وصفها بالفارقة في تاريخ الشعب المصري، متابعًا: "الشعب لم يقبل الهزيمة أو التنحي واستعد للحرب".

 

دور حرب الاستنزاف قبل نصر أكتوبر 1973

وأشار إلى أن حرب الاستنزاف التي أنهكت العدو استمرت لمدة 6 سنوات، متابعًا: "العدو كان بيضرب مدن القناة وتم تهجير السكان حينها إلى أن تم إعادتهم بعد حرب أكتوبر"، مؤكدًا أن العدو كان يستخدم طيرانه ضد العمق المصري ليتم الرد عليه في العمق بالقوات الخاصة ومجموعة الفدائيين.

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