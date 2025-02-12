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خارج الحدود

مصطفى الفقي: إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لو تم تجريح السلام مع مصر (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "ترامب بيقول كلام في الهوا ما يخضناش ولازم يترد عليه بحسم وقوة ولتذهب المعونة الأمريكية إلي الجحيم".

 

حجم المساعدات الأمنية الأمريكية

وأضاف "الفقي":"المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر 1.3 مليار دولار وهي ليست بالمبلغ الكبير ".


تصرفات ترامب 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"أنا مش مصدق إن ترامب رئيس أمريكا واللي عاوز يعمله مع الفلسطينيين أسوأ من التطهير العرقي".

 

تجريح إسرائيل السلام مع مصر

وأوضح:"لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنا غاليا، مش معناها حربا وعسكر فقط لكن إسرائيل ستفقد الي حد كبير جدا جزء من مقومات مشروعية وجودها في المنطقة بشكل سريع وأتوماتيك".

وتابع: "السلام مع السعودية هدف غال وعزيز على إسرائيل خاصة نتنياهو الذي يعتبر نفسه رائد التطبيع الإبراهيمي، لذلك يجب على تل أبيب أن توقف عدوانها ومخططها بتهجير الفلسطينيين وتحرص على إقامة الدولة الفلسطينية".

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