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رياضة

معروف للأهلي وبتروجيت، حكام مباريات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بالدوري المصري

مواجهات الأهلي وبتروجيت،
مواجهات الأهلي وبتروجيت، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباراتي اليوم بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري المصري بمجموعة التتويج وأبرزها بتروجيت ضد الأهلي.

مباراة بتروجيت ضد الأهلي

مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز

من جهة أخرى، استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول وعمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأشرف داري ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا. 

 الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بتروجيت

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.  

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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