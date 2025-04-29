بعد وصوله اليوم، تعرف على أولى مباريات منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

وصلت إلى مطار القاهرة اليوم (الثلاثاء) بعثة المنتخب السنغالي للشباب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، التي انطلقت بمصر، وتستمر حتى 18 مايو المقبل بمشاركة ثلاثة عشر منتخبًا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب السنغال أولى مبارياته أمام أفريقيا الوسطى يوم الجمعة القادم، على ملعب السويس الجديد.

“أشبال التيرانجا” حامل لقب البطولة الماضية

يلعب المنتخب السنغالي الملقّب بـ"أشبال التيرانجا"، وحامل لقب البطولة الماضية، ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تضم معه منتخبات غانا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية.

ويستضيف ستاد السويس الجديد مباريات هذه المجموعة، ويلعب المنتخب السنغالي أولى مبارياته أمام افريقيا الوسطى يوم 2 مايو.

ويعد المنتخب السنغالي من المرشحين للفوز باللقب الذى سبق أن فاز به في البطولة الأخيرة عام (2023)، بينما جاء في المركز الثاني أعوام (2015 و2017 و2021).

خلال مشوار التأهل فاز منتخب السنغال بتصفيات منطقة غرب أفريقيا (أ، بتصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز على مالي (2 – 0) وتعادل مع جامبيا (2 – 2)، ثم فاز غينيا (2 – 0) في نصف النهائي وسيراليون بنفس النتيجة في النهائي.

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