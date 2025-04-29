الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظة الجيزة تصدر تحذيرات عاجلة لمواجهة التقلبات الجوية وسرعة الرياح (فيديو)

العاصفة الترابية،
العاصفة الترابية، فيتو

 أصدرت محافظة الجيزة تنويهًا عاجلًا يتضمن عددًا من الإرشادات الهامة لحماية المواطنين وتقليل المخاطر الناتجة عن موجات الرياح والعواصف الترابية، وذلك ضمن خطة الاستعداد لأي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

 

إرشادات هامة للمواطنين لتفادي مخاطر الطقس السيئ

ضرورة تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح، منعًا لسقوطها بسبب شدة الرياح.

نقل أصيص الزرع من الشرفات ووضعها في أماكن آمنة.

رفع وغلق أي مظلات أو شمسية على الأسطح أو الشرفات، مع ضرورة فك البرجولات غير المثبتة بإحكام.

التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الغبار والأتربة.

عدم ترك نوافذ الألمنيوم أو الخشب المفصلية مفتوحة، لتجنب تطايرها وتسببها في أذى للمارة أو تلف الممتلكات.

التخلص الآمن من عبوات الوقود والمذيبات العضوية، وتجنب تخزينها في الشرفات أو الجراجات أو فوق الأسطح، مع عدم سكبها في الصرف الصحي.

إزالة أي مخلفات أو كراكيب مثل الكراتين والصفائح واللفائف من الشرفات والأسطح.

الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانية غير مثبتة بشكل جيد تتأرجح على أعمدة الإنارة أو المحلات، عبر الخط الساخن 114.

لمشاهدة الفيديو من هنا 


تحذيرات خاصة لقائدي المركبات والمارة

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة أثناء نشاط الرياح.

عدم صف السيارات على المنحدرات أو الأماكن المائلة.

إزالة كسوة السيارات التي قد تطير بفعل الرياح القوية.

الابتعاد عن الأشجار، وأعمدة الكهرباء، والأسلاك، ولوحات الإعلانات في أثناء هبوب الرياح والعواصف الترابية.


نصائح لمرضى الحساسية والصدر

البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الكمامة أثناء الخروج لتقليل استنشاق الأتربة.

استخدام البخاخات الطبية حسب توصيات الطبيب قبل الخروج بوقت كافٍ.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة.

الاحتفاظ بأدوية الحساسية في الحقيبة والحرص على تناولها في مواعيدها.

شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.


وتهيب محافظة الجيزة بجميع المواطنين الالتزام بهذه الإرشادات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتؤكد استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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