بعد تجديد الثقة للمرة الثانية على التوالي، من هو الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة

عين الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة لفترة ولاية جديدة لعمادة الكلية التي بدأت منذ عام 2020 ليتم تجديد الثقه له بقرار جمهوري لعمادة الكلية للمرة الثانية.



السيرة الذاتية

الدكتور محمود محمد سليمان علي الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة من مواليد قرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

* الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول (4) أبناء.

* العنوان الحالي: المنصورة، ش مستشفى الصدر، برج بدران الدور السادس.



الدرجات العلمية:

حصل عميد آداب المنصورة علي العديد من الدرجات العلمية.

* درجة الدكتوراه في الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة المنصورة، بتاريخ: 24/9/2001م بتقدير عام: (مرتبة الشرف الأولى).

* درجة الماجستير في الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة المنصورة، بتاريخ: 31/7/1995م، بتقدير عام: (ممتاز).

* درجة الليسانس في الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة المنصورة، دور مايو، 1988م، بتقدير عام: (جيد).



3- التدرج العلمي والوظيفي:

وتدرج الجعيدي في العديد من المناصب العلمية حيث

* أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها ابتداء من: 21/7/2014م وحتى الآن.

* أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها ابتداء من: 28/7/2009م.

* مدرس بقسم اللغة العربية وآدابها ابتداء من: 26/11/2001م، وحتى: 27/7/2009م.

* مدرس مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها ابتداء من: 31/8/1998م، وحتى: 25/11/2001م.

* مدرس لغة ومادة ثالث ابتداء من 1/11/1988، وحتى: 30/8/1998م.



4- الوظائف الإدارية:

وتدرج الجعيدي بالعديد من الوظائف الإدارية

* عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ابتداء من: 16/ 11/ 2020 وحتى الآن. (القرار رقم: 4042، بتاريخ: 24/ 11/ 2020).

* مشرف علي قسم الدراسات اليونانية واللاتينية ابتداء من: 21/ 2/ 2023م. (القرار رقم: 459، بتاريخ: 21/ 2/ 2023).

* مشرف على قسم الفلسفة ابتداء من: 23/ 3/ 2023. (القرار رقم: 1239، بتاريخ: 16/ 3/ 2023).

* مشرف على قسم التاريخ ابتداء من: 16/ 9/ 2020 وحتى: 23/ 2/ 2021م. (القرار رقم: 3379، بتاريخ: 30/ 9/ 2020).

* قائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ابتداءً من: 16/ 9/ 2020 وحتى: 15/ 11/ 2020م. (القرار رقم: 3156، بتاريخ: 15/9/ 2020م)

* وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب (فترة ثانية) ابتداء من: 28/9/2019م، وحتى: 2/ 2/ 2021م. (القرار رقم: 4480، بتاريخ: 28/ 7/ 2019)

* وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب (فترة أولى) ابتداء من: 28/9/2016م، وحتى: 27/9/2019م. (القرار رقم: 6898، بتاريخ: 29/ 9/ 2016).

* مشرف على قسم الدراسات اليونانية واللاتينية ابتداء من: 20/11/2016م، وحتى: 2/10/2017م.

* مشرف على قسم الإعلام ابتداء من: 24/10/2017م، وحتى: 31/7/2018م.

* منسق الكلية لدى مركز تطوير الأداء الجامعي ابتداء من: 1/11/2011 وحتى: 1/ 12/ 2014.



ثانيا: الإسهامات في قطاع شئون التعليم والطلاب

1- عضوية المجالس واللجان الخاصة بشئون التعليم والطلاب:

* عضو لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات ابتداء من: 16/9/2020 وحتى الآن.

* عضو مجلس جامعة المنصورة ابتداء من: 16/9/2020 وحتى الآن.

* رئيس مجلس كلية الآداب ابتداء من 16/9/2020م وحتى الآن.

* رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة للعام الجامعي 2022-2023. (القرار رقم: 6370، بتاريخ: 19/ 11/ 2022).

* عضو اللجنة العليا للإشراف على البرامج النوعية بالجامعة.

* وعدد (26) عضوية أخرى للجان مختلفة داخل الجامعة وخارجها.

2- إنشاء الكليات وإعداد ومراجعة اللوائح والبرامج التعليمية لمرحلة الليسانس:

* عضو لجنة مراجعة لائحة كلية الألسن، جامعة قناة السويس، لجنة قطاع الآداب، بتاريخ: 11/6، 2023م.

* عضو لجنة جامعة المنصورة للإعداد لإنشاء كليات: (الإعلام، الآثار، الألسن، السياسة والاقتصاد) بجامعة المنصورة المشكلة بالقرار رقم 1045 بتاريخ: 5/ 3/ 2023.

* إعداد لائحة جديدة لكلية الآداب جامعة المنصورة بنظام الساعات المعتمدة تمت الموافقة عليها في مجلس كلية الآداب بتاريخ: 26/12/2022م، ومجلس جامعة المنصورة بتاريخ: 29/ 5/ 2023م) (قيد موافقة لجنة القطاع).

* عضو لجنة إعداد مقرر: (القضايا المجتمعية) بالجامعة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطلاب بتاريخ: 28/ 2/ 2021.

* عضو لجنة مراجعة لائحة كلية الآداب جامعة قناة السويس لمرحلة الليسانس (بنظام الساعات المعتمدة)، لجة قطاع الآداب بتاريخ: 28/ 6/ 2022م.

* عضو لجنة مراجعة لائحة كلية الألسن جامعة أسوان لمرحلة الليسانس (بنظام الساعات المعتمدة) المشكلة من لجة قطاع الآداب بتاريخ: 25/ 5/ 2022م.

* وعدد (15) عضوية أخرى داخل الجامعة وخارجها.

3- الأنشطة الطلابية:

* المشرف العام على كل الأنشطة الطلابية الداخلية والجامعية والقمية التي شاركت فيها كلية الآداب اعتبارا من: 28/9/2016م وحتى الآن، وفي ضوء ذلك أقيم عدد (281) نشاطا داخليا، (132) نشاطا متنوعا مع الجامعة، و(34) نشاطا قميا، فازت فيها الكلية بعدد (28) مركزا على مستوى الجامعة، و(15) مراكز في الأنشطة القمية.

* رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة للعام الجامعي 2022-2023، بقرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم: 6370 بتاريخ: 19/ 11/ 2022م.

* رئيس لجنة الإعداد والتنسيق لاحتفالية جامعة المنصورة للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

* رئيس لجان تحكيم أعمال مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب بقرار أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رقم: (51) بتاريخ: 19/2/2020م.

* رئيس لجنة فحص الأعمال الخاصة بمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب بالقرار رقم: 31 بتاريخ: 4/2/2020م.

* وعدد (5) عضويات أخرى داخل الجامعة وخارجها.

وللجعيدي العديد من الاستخدامات في قطاع الدراسات العليا والبحوث

1- إعداد اللوائح والبرامج التعليمية ومراجعتها لمرحلة الدراسات العليا:

* مقرر لجنة مراجعة لائحة كلية الألسن جامعة الأقصر لمرحلة الدراسات العليا (بنظام الساعات المعتمدة) المشكلة من لجة قطاع الآداب بتاريخ: 25/ 5/ 2022م.

* عضو لجنة مراجعة لائحة برامج الدراسات العليا للتعليم الأساسي والتعليم عن بعد بكلية الألسن جامعة أسوان (بنظام الساعات المعتمدة) المشكلة من لجة قطاع الآداب بتاريخ: 26/6/2021.

* وعضويات أخرى في هذا المحور.

2- عضوية المجامع والهيئات واللجان العلمية:

* عضو الاتحاد الدولي للغة العربية بالعضوية رقم: ع.ر.ب/20/5491.

* رئيس مجلس تحرير مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة، وعضو هيئة تحرير مجلة تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة. (القرار رقم: 4929، بتاريخ: 27/ 10/ 2021م).

* عضو قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة 2020-2023.

* عضو لجنة تحكيم المشروع الوطني للقراءة لدورة 2022، و2023م.

* عضو اللجنة العليا للمؤتمر الدولي: الثقافة الشعبية العربية، رؤى وتحولات، المرأة والتراث الشعبي العربي، بالتعاون بين، القاهرة 3-5/3/2020م.

* وعضويات أخرى في هذا المحور.

3- الدورات التدريبية وورش العمل:

* دورة: (إدارة الأزمات والتفاوض)، أكاديمية ناصر العسكرية، 10/9/2022- 14/9/2022م.

* دورة: (الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي)، أكاديمية ناصر العسكرية، 2/7/2022-6/7/2022م.

* دورة: (أخلاقيات البحث العلمي)، جامعة المنصورة، 3-4/8/2014م.

* دورة: (تطبيق المعايير الأكاديمية)، جامعة المنصورة، 29-30/6/2014م.

* دورة: (تنظيم المؤتمرات العلمية)، جامعة المنصورة، 27-28/4/2014م.

* وعدد (14) دورات خرى في هذا المحور.

4- البحوث المحكمة والمنشورة:

* (الفاصلة القرآنية، دراسة في ضوء علم اللغة النصي)، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، ملحق بالعدد 37، أغسطس 2005م.

* (مشاريع حوسبة علوم اللغة دراسة وصفية تحليلية في ضوء علم اللغة الحاسوبي)، مجلة علوم اللغة، القاهرة، مج: 11،العدد 43، 2008م.

* (الأبعاد التداولية في الخصائص لابن جني)، مجلة كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ، العدد 7 يناير 2014م.

* (نظرية الأصل والفرع في كتاب: المقتصد في شرح الإيضاح) للجرجاني، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، العدد 51 أغسطس 2012.

* (الجذور التراثية لنحو النص، دراسة تأصيلية في كتاب سيبويه)، مؤتمر: (المؤتمر السادس لقسم اللغة العربية وآدابها)، جامعة إربد الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، 28-29 نيسان إبريل 2010م.

* وعدد (10) بحوث آخر في هذا المحور

5- الكتب المنشورة:

* التراكيب القرآنية، دراسة في العلاقة بين البنية النحوية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2019م.

* (نحو الإعراب بين النظرية والتطبيق)، دار شعاع للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة، 2012م.

* (قواعد الإملاء والترقيم بين النظرية والتطبيق)، دار الأصدقاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة، 2003م، والطبعة الثانية 2013م.

* (الأخطاء الشائعة في اللغة العربية المعاصرة)، دار شعاع للطباعة والنشر بالمنصورة، 2011م.

* (مهارات اللغة العربية)، دار الأصدقاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة، 2013م.

* وعدد (5) كتب أخرى في هذا المحور.

6- المؤتمرات الدولية والندوات:

* رئيس عام مؤتمر: الثوابت والمتغيرات في علم المصريات، رؤى مستقبلية جديدة في ضوء التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار والمركز الإيطالي لترميم الآثار، 5-6 مارس 2023، وأجل انعقاده إلى 5-6 نوفمبر 2023.

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