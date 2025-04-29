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الدوري المصري، عمرو الجزار يتوج رجلا لمباراة إنبي وغزل المحلة

إنبي وغزل المحلة،
إنبي وغزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، توج عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة رجلا لمباراة إنبي وغزل المحلة، التي إنتهت قبل قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة لثانية من مسابقة الدوري الممتاز بمجموعة الهبوط.

وكاد عمرو الجزار أن يسجل هدفا عالميا لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لإدراك التعادل لفريقه، ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

عمرو الجزار، فيتو
عمرو الجزار، فيتو

إنبي يتخطى غزل المحلة بهدف

حقق فريق إنبي فوزا صعبا أمام ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لإنبي اللاعب أحمد أمين أوفا في الدقيقة 55 من عمر المباراة 

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