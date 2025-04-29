الثلاثاء 29 أبريل 2025
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تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في مجموعة الهبوط بالدوري المصري

فريق غزل المحلة،
فريق غزل المحلة، فيتو
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الدوري المصري، أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره إنبي بملعب استاد بتروسبورت، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستيلو - عمرو الجزار - يحيى زكريا 

خط الوسط: محمد بن شرقي - أحمد فوزي - خالد الإخميمي

وفي الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

ويجلس على مقاعد بدلاء غزل المحلة: أحمد النفراوي، محمد حمدي زكي، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، كوليبالي، عاطف الحكيم.

وكانت مباراة غزل المحلة وإنبي، نقلت من استاد المقاولون العرب إلى استاد بتروسبورت بقرار من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز الثامن قبل الأخير وفي رصيده 15 نقطة.

 

 

 

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