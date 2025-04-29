أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة وذلك تحسبا من التقلبات الجوية المتوقعة وذلك بناء على توجيهات، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

صحة المنيا تعلن رفع درجات الاستعداد تحسبا لـ التقلبات الجوية

فيما اكدت، الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشأت الصحية بالمحافظة استعدادًا لمواجهة حالة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ وذلك بناءا على بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في المنيا

كما وجهت بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية الجميع المستشفيات علي مدار الساعة والتنسيق مع هيئة الإسعاف وخاصة التمركزات على الطرق السريعة والصحراوية، وذلك تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط الأمطار.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

مديرية الصحة بالمنيا

و تهيب مديرية الصحة بالمنيا بالسادة المواطنين بتوخي الحذر، وخاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية والأمراض التنفسية وارتداء الكمامات. وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت التقلبات الجوية كما تناشد قائدى السيارات إلى الانتباه أثناء القيادة وتوخى الحذر وعدم السرعة الزائدة حفاظا على سلامتهم

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