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محافظات

جامعة دمنهور تقرر تعطيل الدراسة غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية

جامعة دمنهور، فيتو
جامعة دمنهور، فيتو

 أعلن الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، تعليق الدراسة غدا الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، لطلاب الجامعة بجميع الكليات، نظرا لسوء حالة الطقس المتوقع أن تشهده البلاد.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهورعلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لطلابها.

 

من جانبه أوضح رئيس جامعة دمنهور أن هذا القرار يأتي بناء على التحذيرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية وتوقعاتها بحدوث اضطرابات جوية تشمل نشاطًا قويًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق.


 

وأكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور تضع في مقدمة أولوياتها حماية أبنائها الطلاب من أي أخطار قد تترتب على الظروف المناخية، خاصة وأن الجامعة تضم عددا كبيرا من الطلاب القادمين من مراكز ومحافظات مختلفة، مما دفع الجامعة لاتخاذ هذا القرار لتفادي أية مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية المتوقعة، ومنع تعرض أبنائنا الطلاب لأية مشاكل أثناء التنقل.

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