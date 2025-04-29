غدا، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفل بمدرسة خاصة بدمنهور

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة ص. ك. ج. ا، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.

اتهام مراقب مالي بمدرسة خاصة بالاعتداء على طفل

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة المختصة، من أولياء أمور الطفل، ي. م.ع.، ٥ سنوات، باتهام موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنهم، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم. وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة.

تقرير الطب الشرعي

أوضح تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف على الطفل أنه تم فحصه لبيان ما إذا كان تعرض لاعتداء أو محاولة ذلك، وتحديد نوع الأداة المستخدمة في حال وجود آثار عنف.

ومؤخرا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق الطفل لازم يرجع"، في اختلاف ردود أفعال رواد التواصل مابين مطالب بالقصاص ومحاكمة المتهم، وما بين ردود أخرى تدعو إلى انتظار قرار المحكمة حيث قد يكون المتهم بريئا.

تحديد جلسة لمحاكمته غدا الأربعاء

جدير بالذكر أنه سبق حفظ البلاغ منذ عام ليعاد فتح القضية وتحقيق النيابة العامة مع المتهم وإحالته للمحاكمة، حيث تم تحديد جلسة لمحاكمته غدا الأربعاء.

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