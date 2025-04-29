الأربعاء 30 أبريل 2025
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خلال ساعات العاصفة تصل إلى المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

تنبيه هام من مديرية
تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل في المنيا، فيتو

أصدرت المهندسة هبة محمد حافظ، مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، تنبيهًا عاجلًا لغرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، بضرورة الاستعداد التام للعاصفة القادمة. 

 

خلال ساعات العاصفة تصل لـ المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

وأوضحت مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، أن العاصفة حاليًّا في سيوة، ومن المتوقع أن تصل إلى المنيا خلال ساعات قليلة.

 

تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل في المنيا 

كما طلبت المهندسة هبة، من جميع الفرق سحب المعدات من المواقع وإعادتها إلى الجراج، استعدادًا لأي طارئ. ودعت الله أن يحفظ البلاد من المخاطر، مع تمنياتها للجميع بالسلامة.

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