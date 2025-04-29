دوري أبطال أوروبا، ديمبلي يتقدم لسان جيرمان بهدف في مرمى آرسنال

سجل عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لفريقه في مرمى أرسنال بالدقيقة 4 على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس كوريا، أشرف حكيمي

خط الوسط: فبيان رويز، فيتور فيريرا، جواو نيفيس

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

تشكيل أرسنال ضد باريس سان جيرمان

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة آرسنال



وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز



ولا تشهد قائمة باريس سان جيرمان، أي غيابات.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان وفي دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة أرسنال أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال



تذاع مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونخ.

كان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل أرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.