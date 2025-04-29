الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

مشاجرة وتحطيم كاميرات المراقبة، الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة الصف

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما شخص يدعي تعرض منزله لاعتداء من قبل أحد جيرانه وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به، على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

مشاجرة وتحطيم كاميرات المراقبة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الصف 

مشاجرة وتحطيم كاميرات المراقبة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الصف 
مشاجرة وتحطيم كاميرات المراقبة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الصف 

 

وكشف الفحص عن تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتاريخ 18 أبريل الجاري من طرفين، الأول هو الشخص القائم بنشر الفيديو، مصاب بجرح قطعي، والثاني أحد جيرانه، وكلاهما يقيمان بدائرة المركز؛ وتبين وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة نتيجة خلافات الجيرة، أسفرت عن تعدٍ متبادل وإصابة المبلّغ.

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وفي اليوم ذاته، حضر الشاكي إلى ديوان المركز مجددًا، واتهم الطرف الثاني ونجله، وهو عامل يقيم في نفس العنوان، بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

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مشاجرة تحطيم كاميرات المراقبة فيديو الصف مركز شرطة الصف مديرية أمن الجيزة

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