شروط قرض بضمان الوظيفة من بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل منح العملاء قرض بضمان الوظيفة (قطاع عام).

وقال بنك القاهرة إن شروط الحصول قرض بضمان الوظيفة قطاع عام تشمل ما يلي:

مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 أشهر

السن: من 21 حتى 60 سنة في نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لإجمالي الدخل: 300 جم

الحد الأدنى لمبلغ القرض: 3000 جم

الحد الأقصى لمبلغ القرض: 2 مليون جم.

مدة القرض: من 6 أشهر حتى 180 شهرًا.

فائدة القرض: 29.5 % متناقصة سـنويا لتحويل راتب.

وعند الاستكمال تكون الفائدة 29% متناقصة سنويًّا بشرط (أن يكون سعر العائد للقرض القائم أقل من 29% - ألا تقل القترة المتبقية من القرض القائم عن عام - سداد القرض القائم من القرض الجديد)

نسبه عبء الدين: 50 % من الدخل.

عمولة السداد المعجل:10 % فى حالة السحب النقدي و13% فى حالة شيك مصرفي أو مسبوق الدفع

ويمكن التوجه لاقرب فرع بتقديم المستندات المطلوبة للحصول علي القرض من بنك القاهرة.

للعملاء الجدد: بيان مفردات المرتب أو خطاب معتمد من جهة العمل - متضمن البيانات الأساسية للعميل (تاريخ التعيين – الوظيفة – طبيعة التعاقد)

بيان الحالة الوظيفية نموذج 8/ قروض شخصية موضح به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد

بالنسبة لعملاء التجديد القائمين المحول رواتبهم إلى البنك: بيان مفردات الراتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب العميل لدى البنك ويتم احتساب الدخل الشهرى عن طريق أخذ متوسط راتب العميل خلال آخر 3 أشهر من واقع كشف الحساب

إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط مع الالتزام بعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من البنك.

صورة بطاقة الرقم القومي تحقيق الشخصية (سارية).

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل او احد اقاربه من الدرجة الأولى (اب – ام – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حال عدم توافره يتم عمل استعلام خارجى.

شهادة معتمدة بالدخل الإضافي من مكتب محاسب قانوني مسجل بسجل المحاسبين المصريين

بالنسبة لمنتج 914: شهادة معتمدة بالدخل الإضافي من مكتب محاسب قانوني مسجل بسجل المحاسبين المصريين يتم اعتماد دخل العميل وفقا للآتي (مبلغ الدخل الإضافي المعتمد من مكتب محاسب قانونى والراتب الشهرى المحول على البنك) 50% وبحيث لا يتعدى الحد الأقصى لقيمة القسط الشهري 90% من الراتب الشهري المحول على البنك"



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