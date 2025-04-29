منخفض خماسينى يضرب البلاد.. تحذير من العاصفة الترابية وانخفاض الرؤية.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. ونصائح بالابتعاد عن الأشجار

تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى، يتسبب في ارتفاع بسرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، حيث يكون هناك حالة من عدم الاستقرار نتج عنها تعطيل الدراسة فى كافة المدارس.



خريطة العاصفة الترابية بالمحافظات



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة غدا بالمحافظات، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.



وتكون هناك عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 2000متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى،تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

نصائح هامة لمواجهة العاصفة الترابية والأمطار



وجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة غدا وجاءت كالتالى:



1 الابتعاد عن لوحات الاعلانات والأشجار

2_القيادة بهدوء وحذر أثناء إثارة الرمال والأمطار الغزيرة

3_ ارتداء كمامات لمرضى الحساسية والصدر



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء،و تتعرض البلاد إلى منخفض خماسينى مما يؤدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية يسود طقس حار على أغلب الانحاء ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا فى اول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

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