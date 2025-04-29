خبير اقتصادي: الإعلان قريبا عن تدشين 50 مصنعا صينيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستُعلن قريبًا عن تدشين أكثر من 50 مصنعا صينيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدينة الصناعات الدوائية

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" عبر تطبيق "زووم"، أن الدولة دشنت مدينة الصناعات الدوائية منذ عامين، وكان هناك التزام واضح للشركات صاحبة تكنولوجيا الدواء، بتقديم إعفاء ضريبي بنسبة 50% من المبالغ المستثمرة خلال أول 5 سنوات.

نقل التكنولوجيا الفرنسية في الاستكشافات البترولية لمصر

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبة القاهرة في نقل التكنولوجيا الفرنسية في الاسكتشافات البترولية، وصناعة القاطرات والحفرات خلال الفترة المقبلة.

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