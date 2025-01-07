مدينة الأبحاث العلمية وجامعة جنوب الوادي يبحثان سبل التعاون في مجال الصناعات الدوائية

استقبلت الدكتورة منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وفدًا من جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح عميد كلية العلوم، نائبًا عن الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، رئيس الجامعة؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البحثية وبخاصة الصناعات الدوائية.

أكدت الدكتورة منى عبد اللطيف أهمية تحقيق أفضل سبل التعاون العلمي الإقليمي بين المدينة والجامعات المختلفة، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها أعضاء هيئة البحوث لخدمة المجالات البحثية المتنوعة، وبخاصة أبحاث الصناعات الدوائية والمخرجات الناتجة عنها، مشيرة إلى اهتمام المدينة بربط التخصصات المختلفة باحتياجات مجتمع الصناعة، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة، وتشجيع الأبحاث التي تسهم في تطوير وحل مشكلات القطاع الصناعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتورة عبير السيد عبد الوهاب، عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والمشرفة على مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، والدكتورة دعاء غريب أستاذة التكنولوجيا الحيوية الطبية بكلية العلوم، جامعة الإسكندرية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بكليات (الطب البيطري، الزراعة، الطب البشري، والصيدلة).

البحوث والتحاليل الحيوية الدقيقة

وخلال الزيارة استعرضت الدكتورة عبير عبد الوهاب ما يمتلكه مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية من إمكانات لخدمة البحوث والتحاليل الحيوية الدقيقة في مجال الأدوية، والذي سيساعد في بحوث وتطوير الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركات الأدوية المصرية والعالمية، من أجل تطوير منتجات جديدة بمعايير دولية، وإجراء التحاليل الحيوية الدقيقة المطلوبة في الدراسات الإكلينيكية والتشخيص المعملي الدقيق بجانب الدراسات الحيوية في مجال البيئة، لافتة إلى أن المركز يضم بيت لحيوانات التجارب ومعملًا لتحليل الأنسجة وآخر لدراسة فاعلية المركبات الدوائية معمليًا.

مركز تطوير الصناعات الدوائية

أعقب ذلك جولة ميدانية لوفد جامعة جنوب الوادي بالمعامل المركزية، ومركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، حيث أشاد الوفد المرافق للزيارة بمعامل المدينة والدور الذي تقوم به المدينة في مجال البحث العلمي في مصر لخدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات والاستشارات العلمية في العديد من المجالات، كما ناقش وفد جامعة جنوب الوادي إمكانية التعاون مع مدينة الأبحاث العلمية في مجال الصحة والسكان.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل على الربط بين البحث العلمي والصناعة وتحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية تفيد المجتمع وتعزز الاقتصاد الوطني.

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