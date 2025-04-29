رصاصة تنهي حياة زوجة في قرية البراشية بدمياط والتفاصيل صادمة

شهدت قرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة خمسينية، بعد أن أقدم زوجها على إطلاق النار عليها، في واقعة مؤلمة أثارت الحزن والذهول بين الأهالي.

عطيات.. زوجة ساندت زوجها حتى اللحظة الأخيرة



الضحية هي عطيات شتا، 50 عامًا، زوجة وأم كرّست عمرها من أجل بيتها وأسرتها. وقفت إلى جانب زوجها أكرم فرج، 55 عامًا، في رحلة كفاح طويلة، ساعدته حتى أصبح مالكًا لسيارتي نقل براد تُستخدم في نقل البضائع إلى الخارج.

خلافات أسرية.. وقرار غير مجرى الحياة

في الفترة الأخيرة، بدأت تظهر الخلافات داخل المنزل بعدما قرر الزوج الارتباط بزوجة أخرى، مما أثار اعتراض زوجته التي شعرت بأن سنوات عمرها وتضحياتها تُهدَر. ومع عزمه بيع إحدى سيارتي النقل لتمويل زواجه الجديد، تصاعدت حدة الخلافات بشكل خطير.

لحظة الانفجار.. رصاصة تُنهي حياة أم وأسرة

في لحظة غضب مفاجئة، أطلق الزوج رصاصة استقرت في صدر زوجته، أنهت حياتها على الفور داخل منزلهما. الجريمة وقعت في ظل دهشة وصدمة الجيران الذين أسرعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

انتقل على الفور الرائد عبد الله المحروقي، رئيس مباحث مركز فارسكور، إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة الملابسات والدوافع وراء الواقعة.

قرية تحت الصدمة.. وبيت تحول إلى جدران صامتة

ما زالت قرية البراشية تعيش أجواء من الحزن والذهول، بعدما انتهت قصة كفاح دامت سنوات برصاصة واحدة، طوت صفحة من الوفاء والصبر، وفتحت أبواب الأسى في بيت لم يكن يتوقع أحد أن يشهد مثل هذه النهاية.

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