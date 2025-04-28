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حوادث

تنفيذ 742 حكما قضائيا وضبط 6 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت 2 بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات، وتنفيذ 742 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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