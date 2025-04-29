بالشومة، زوج ينهي حياة زوجته في عزبة البيه بالغربية

شهدت عزبة البيه التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل منزلها بعزبة البيه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها، لقيت مصرعها إثر تعرضها للاعتداء على يد زوجها كما روت نجلته وهي الشاهد الوحيد تفاصيل القضية أنه استخدم عصا خشبية عقب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عنيف أدى إلى وفاتها في الحال، وتم ضبط الزوج المتهم، ويُدعى "حسني. ع.ال - ٣٠ عامًا" واقتياده إلى ديوان مركز طنطا للتحقيق.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، كما قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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